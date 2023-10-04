В Челябинске закроют движение трамваев через перекресток Горького и Первой Пятилетки

В Челябинске сегодня, четвертого октября, в 20 часов закроют движение трамваев через перекресток улиц Горького и Первой Пятилетки, что связано с укладкой здесь асфальта.

Как сообщает в своем телеграм-канале «ЧелябГЭТ», движение возобновится уже после пяти утра следующего дня, пятого октября.

На период закрытия перекрестка трамвай №5 будет следовать по маршруту «Автовокзал - Карла Маркса – Трамвайное депо №1», №15 – «Улица Чичерина – ЧЭМК», №18 – «ЧМК – ЧЭМК», №22 – «Улица Чичерина - Кирова - Карла Маркса - Трамвайное депо №1».

Внутри Ленинского района будет работать трамвайный маршрут №12 – «Улица Чистопольская – Харлова».