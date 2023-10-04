04.10.2023
В Челябинске закроют движение трамваев через перекресток Горького и Первой Пятилетки
04.10.2023
ВСУ вновь пытались атаковать 31 дроном объекты в регионах РФ
04.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 октября (18+)
04.10.2023
УФСБ перекрыло в Челябинской области каналы сбыта героина и мефедрона
04.10.2023
Михаил Скоков встретился с выпускниками вузов системы МВД
04.10.2023
В Челябинске пройдет концерт инклюзивного творчества
В Челябинске закроют движение трамваев через перекресток Горького и Первой Пятилетки
02.10.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили
29.09.2023
Движение по улице Российской в Челябинске закроют до весны 2024 года
25.09.2023
Движение по улице Мира в Челябинске закрыли до середины октября
25.09.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Северо-Крымской продлили до 16 октября
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023