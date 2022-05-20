20.05.2022
«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом
20.05.2022
ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей
20.05.2022
В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок
20.05.2022
Школьники из двух территорий представят Южный Урал на «Президентских состязаниях»
20.05.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
20.05.2022
Скоков наградил отличившихся сотрудников ГИБДД Челябинска
В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок
19.05.2022
Челябинская «семерка» вернулась на Российскую
18.05.2022
Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска
18.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
26.04.2022
На улице Цвиллинга в Челябинске обустроят 12 посадочных площадок с остановочными павильонами
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022