В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок

В Челябинске в предстоящее воскресенье, 22-го мая, с восьми до 11-ти утра закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок.

Как сообщает телеграм-канал ЧелябГЭТа, это связано со съемкой клипа для проведения всероссийского телевизионного марафона.

Маршруты будут работать следующим образом:

№3 ЧМК – ул. Чичерина и завод им. Колющенко – депо №1;

№16 ул. Чичерина – ЧМК и завод им. Колющенко – депо №1;

№18 ЧМК – ул. Чичерина и ул. Чистопольская – ул. Труда – ул. К. Маркса – ул. Чистопольская;

№20 ЧМК – ул. Чичерина;

№22 ул. Чичерина – ЦХП и ул. Чистопольская – ул. К. Маркса – ул. Труда – ул. Чистопольская.