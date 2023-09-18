18.09.2023
Из «Иремеля» в тайгу «Зигальги»: пропавшая в одном парке туристка нашлась в другом
18.09.2023
В Челябинске закрыли движение по улице 60-летия Октября
18.09.2023
ММК-Информсервис вошел в число победителей всероссийского хакатона по искусственному интеллекту
17.09.2023
Инспекторы чесменской ГИБДД спасли большегрузы из грязевого плена
16.09.2023
В Аргаяшском районе в столкновении с трактором погиб водитель легковушки, ребенок-пассажир в больнице
16.09.2023
В Челябинской области ВАЗ вылетел с трассы и опрокинулся, водитель и пассажир погибли
В Челябинске закрыли движение по улице 60-летия Октября
16.09.2023
В Челябинске до конца сентября закрыли движение по улице Цинковой
15.09.2023
Движение по улице Чайкиной в Челябинске будет закрыто до конца сентября
14.09.2023
В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение
12.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023