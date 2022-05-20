В Челябинске закрыли переезд от Енисейской в сторону ОПМС-2

В Челябинске временно закрыто движение на переезде от улицы Енисейской к поселку ОПМС-2. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Чуриловскую дистанцию пути.

Железнодорожный переезд ЭЧК 0 км 2 пк на перегоне Смолино-Чурилово закрыт сегодня, 20-го мая, в течение дня в связи с проведением аварийных работ.

При необходимости, для следования автотранспорта экстренных служб проезд будет обеспечен в течение десяти минут путем укладки временного настила.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.