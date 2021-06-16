16.06.2021
Сотни тысяч южноуральцев узнали, что такое по-настоящему быстрый интернет
16.06.2021
Челябинцев приглашают на пешеходную прогулку от Скобелевской до Коммуны
16.06.2021
За вторую неделю июня выросло число случаев ковида среди новорожденных и молодых южноуральцев
16.06.2021
Челиндбанк улучшил условия обслуживания для участников ВЭД
16.06.2021
Челябинские дорожники присматриваются к смоленской снегоуборочной технике
15.06.2021
В челябинском городском бору из-за поджога тополиного пуха случился пожар
В Челябинске завершили цветочное оформление Курчатовского района
28.04.2021
В Челябинске из Курчатовского района вывезли 828 тонн мусора
22.04.2021
В Курчатовском районе Челябинска впервые прошел конкурс «Человек года»
22.04.2021
В Курчатовском районе Челябинска участница «Студенческой весны» поразила судей голосом
14.04.2021
Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021