В Челябинске завершили цветочное оформление Курчатовского района

В Курчатовском районе Челябинска оформили 18 клумб и цветников, 72 газона и 69 чаш вертикального озеленения. О завершении цветочного оформления на аппаратном совещании сообщил глава района Сергей Антипов.

Кроме того, администрация Курчатовского района продолжает проводить встречи с руководителями различных форм собственности с просьбами благоустраивать и содержать прилегающие к их объектам территории.

«По программе «формирования городской комфортной среды» продолжаются работы по благоустройству пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту, - рассказал Сергей Антипов. - Устройство тропиночной сети выполнено практически на 90%. Начались работы по установке малых архитектурных форм. По программе «ФКГС» также ведутся работы по комплексному благоустройству пяти дворовых территорий».

Сергей Антипов также принял в работу замечания главы Челябинска Натали Котовой после ее объезда Курчатовского района.

Добавим, за неделю в районе произошло 105 пожаров. В основном, горела трава и мусор. Пострадавших нет.