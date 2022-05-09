В челябинском поселке Новосинеглазово отпраздновали Великую Победу

В челябинском поселке Новосинеглазово сегодня, девятого мая, отпраздновали 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

По случаю праздничной даты в поселке состоялся торжественный митинг с возложением венков и цветов к монументу «Воинам победителям» в сквере Памяти.

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В мероприятии приняли участие депутат Челябинской городской думы, ветеран боевых действий в Афганистане Виталий Паутов, заместитель главы Советского района Станислав Холодов, начальник территориального отдела Илья Азингареев, генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Качанов, представители предприятий поселка и общественных организаций.