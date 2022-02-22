В челябинском поселке Сухомесово строят жизненно необходимый для его жителей водовод

В поселке Сухомесово Челябинска (Ленинский район) по национальному проекту «Жилье и городская среда» строят водовод: на сегодняшний день готовность важного инженерного объекта составляет 45 процентов.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, с момента основания населенного пункта центральные сети водоснабжения в нем отсутствовали.

История поселка уходит в далекий 1744-й год. Он появился на берегу озера Смолино – на маршруте казака Сухомесова, который шел из Челябинской крепости в Еткульскую. В 1979-м году поселок вошел в состав столицы Южного Урала.

В настоящее время в поселке около 400 индивидуальных домов, в которых проживают приблизительно тысяча 300 человек. Сухомесово продолжает активно застраиваться, но воду его жители все еще качают из глубинных скважин.

В прошлом году строительство водовода для обеспечения питьевой водой домов поселка по улицам Ивлева, Кольцевая, Рудная, Крестьянская было включено в программу «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели из всех видов бюджета предусмотрено 80,6 миллиона рублей.

Строительство планируется завершить в текущем году, ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2022-го. На сегодняшний день работы выполнены на 45 процентов, отставания от графика нет.

Подземный водовод из напорных полиэтиленовых труб диаметром 225х13 миллиметров выполняется в две линии. Точкой подключения является водовод по улице Туруханская. Гарантированный свободный напор в источнике водоснабжения – 22 метра водяного столба. Расчетное водопотребление – 260 кубических метров в сутки, фактическое – 180 кубометров в сутки.

Строительство объекта находится на постоянном контроле у управления капитального строительства администрации Челябинска, отметили в мэрии.