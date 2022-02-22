22.02.2022
Дмитрий Песков и МИД России разошлись в вопросе границ республик Донбасса
22.02.2022
В челябинском поселке Сухомесово строят жизненно необходимый для его жителей водовод
22.02.2022
Россиянам разрешили выбрасывать бытовую технику в мусорные баки
22.02.2022
В Челябинской области стартует Всероссийская зимняя Универсиада
22.02.2022
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса
22.02.2022
Жительница Магнитогорска притворилась «вдовой», чтобы получить деньги истинной наследницы своего умершего сожителя
В челябинском поселке Сухомесово строят жизненно необходимый для его жителей водовод
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022