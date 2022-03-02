В челябинском Сквере искусств разгуляется «Широкая Масленица»

Масленичные гулянья с песнями и танцами пройдут в Челябинске в это воскресенье, 6 марта. Основные праздничные мероприятия состоятся с 12 до 15 часов в городских парках южноуральской столицы. В том числе конкурсы и выступления творческих коллективов будут организованы на набережной реки Миасс – в Сквере искусств.

Гостей праздника ожидает не только концертная программа, все желающие смогут принять участие в исторической реконструкции, посвящённой празднованию Масленицы. Для юных участников и их родителей подготовят такие традиционные забавы, как катание колеса, перетягивание каната, кручение мешка и другие конкурсные испытания.

Для погружения в атмосферу праздника на площадке будет играть гармонь, заряжая всех собравшихся весельем и радостью. Программа гуляний завершится одновременно на всех площадках в 15 часов.