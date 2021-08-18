В Челябинской агломерации повысят штрафы для «зайцев»

Размер штрафа для граждан за безбилетный проезд общественном транспорте Челябинской агломерации может существенно вырасти.

С соответствующий инициативой о внесении изменений в региональный закон Об административных правонарушениях в Челябинской области» выступил губернатор Алексей Текслер.

Поправки были рассмотрены 16 августа на заседании комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Предлагается увеличить штрафные санкции за безбилетный проезд в общественном транспорте по межмуниципальным и муниципальным маршрутам.

«Это связано, прежде всего, с проведением реформы общественного транспорта в Челябинской агломерации, - пояснил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин. - Предполагается перейти на проезд в общественном транспорте в бескондукторном варианте. Люди должны будут сознательно, через специальные технические устройства (валидаторы) производить оплату».

Отсутствие кондуктора может привести к росту числа безбилетных пассажиров.

«Практика показывает, что при переходе к такой системе всегда количество безбилетников или, как их называют, «зайцев» увеличивается, - отметил Анатолий Брагин. - Штрафы должны будут стимулировать к оплате – размер штрафа гораздо больше стоимости проезда».

В настоящее время размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет от 100 до 500 рублей, предложено его повысить до 700-1500 рублей.

«Депутаты обсудили законопроект и предлагают Законодательному собранию принять его в первом чтении, чтобы в дальнейшем, перед вторым чтением, проработать его с муниципалитетами и общественностью и принять затем окончательное решение, - рассказал председатель комитета по законодательству. - Я полагаю, что принятие этого закона будет одной из составляющей реформы, которая проводится с общественным транспортом в Челябинской агломерации».

Кроме того, депутаты одобрили поправки в региональный закон «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Законопроект, внесенный губернатором Челябинской области, предусматривает разграничение полномочий по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплату проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа в рамках реализации закона «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области», принятого 30 декабря 2019 года.

Также согласно проекту закона, предлагается наделить должностных лиц областного государственного казенного учреждения полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в части безбилетного проезда и провоза багажа. Правом рассмотрения протоколов предполагается наделить мировых судей. Перечень должностных лиц будет определять министерство дорожного хозяйства области.

Также на заседании комитета было отмечено, что создание единой платежной системы Челябинской агломерации позволит совершать поездки на всех видах транспорта по единому билету и получать скидки на оплату проезда при использовании электронных платежных инструментов. Стоимость проездного билета планируется в размере 1210 рублей.