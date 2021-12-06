В Челябинской агломерации запустят четыре новых маршрута и продлят три действующих

В Челябинской агломерации для повышения качества транспортного обслуживания на первом этапе будет добавлено четыре новых и скорректировано три действующих маршрута общественного транспорта. При этом все существующие в настоящее время маршруты будут сохранены.

Как сообщает миндортранс региона, будет запущен в работу автобусы №8 и №9, трамвай №12 и троллейбус №25.

Автобус № 8 будет перевозить пассажиров по маршруту «Мамина – Академика Королева»,

автобус № 9 - «Мамина – Петра Столыпина». Перевозка будет осуществляться автобусами большого класса с интервалом в восемь минут (в пиковые часы) и 12 минут (межпиковые).

Трамвай №12 будет курсировать по маршруту «Харлова – Чистопольская» с интервалом движения 22 минуты.

Троллейбус №25 запустят по маршруту «ЧКПЗ – КБС». Интервал движения в пиковые часы составит 12 минут, в межпиковые - 20 минут.

Планируется откорректировать маршруты автобусов № 18, № 483 и № 2. Маршрут автобуса № 18 Автобусный парк (Челябинск) - ТРК «Алмаз». Интервал движения в пиковые часы: 10 минут; межпиковые 15 минут.

было/стало

Маршрут автобуса № 483 пос. Старокамышинск (ДК им. Маяковского) - Челябинск (ПкиО им. Гагарина). Ранее автобус №83 следовал до п. Сухомесово. Интервал движения в пиковые часы: восемь минут; межпиковые - 12 минут.

было/стало

Маршрут автобуса № 2 Мехколонна – П. Столыпина. Интервал движения в пиковые часы: семь минут; межпиковые 14 минут.

было/стало

В миндортранса уточнили, уже стартовал процесс объявления конкурсных процедур на определение перевозчиков на регулярные маршруты Челябинской агломерации по регулируемым тарифам с первого января 2022 года

Конкурс на заключение долгосрочных контрактов будет проведен в первом квартале 2022 года.