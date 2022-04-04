04.04.2022
Челябинская область досрочно получила 5,2 миллиарда рублей для финансирования медорганизаций
04.04.2022
Челябинскую область посетил с дружеским визитом белоплечий Алеша
04.04.2022
Погрузка на сети Южно-Уральской железной дороги в январе-марте составила 16,3 миллиона тонн
04.04.2022
По поручению Натальи Котовой в Челябинске закрыт доступ к реке Миасс
04.04.2022
Челябинская область присоединится к всероссийскому Дню заботы и поддержит проект «Наставничество»
04.04.2022
В Челябинской области 12 городов признаны благоприятными для жизни
В Челябинской области 12 городов признаны благоприятными для жизни
Окай Депрем: Украина из рая в ад...
02.04.2022
Жители Долгодеревенского жалуются на плохие условия в районной больнице
01.04.2022
Журналист немецкой газеты Jungle Welt: Для другого мнения в СМИ Европы не остаётся места
31.03.2022
В Челябинской области снизились цены на ряд товаров и услуг
31.03.2022
В Челябинской области ФСБ задержала сторонника неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»
30.03.2022