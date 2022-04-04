В Челябинской области 12 городов признаны благоприятными для жизни

В Челябинской области городская среда в 12 муниципальных образований признана благоприятной для жизни.

Об этом свидетельствуют результаты Индекса качества городской среды за 2021 год, подготовленные Минстроем России.

В ТОП благоприятных для жизни городов Челябинской области вошли: Магнитогорск, Миасс, Куса, Кыштым, Озёрск, Сатка, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Чебаркуль, Челябинск и Южноуральск.

В пресс-служба правительства области пояснили, ежегодно Минстрой оценивает индекс качества городской среды по 36 индикаторам.

Индекс качества городской среды в целом по Челябинской области равен 184, что соответствует среднероссийскому показателю. На Южном Урале 40% городов (12 из 30) находятся в условно комфортном климате. За год этот показатель улучшился на 8% (в среднем по России – на 9%). В Кыштыме и Озерске индекс качества выше и равен 209, в Южноуральске - 205, в Магнитогорске - 204, в Снежинске – 203, в Троицке – 200, в Сатке – 195, в Миассе и Кусе – 191, в Челябинске – 183, в остальных городах – меньше.

Один из ключевых критериев Индекса качества городской среды – вовлечение граждан в вопросы благоустройства. Как и ранее, южноуральцы в текущем году смогут проголосовать за благоустройство объектов на 2023 год в рамках федеральной программы.

Платформа za.gorodsreda.ru в 2022 году начинает работу с 15 апреля. В этот день стартует всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2023 год. На сайте будет собран перечень всех возможных территорий для благоустройства в конкретном городе или дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать лучшие. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на следующий год. Голосование продлится до 30 мая.