В Челябинской области 65 семейных пар получили медали за любовь и верность друг другу

В Челябинской области в ушедшем году 65 семейных пар, проживших в браке более четверти века, стали обладателями медалей «За любовь и верность».

Общественную награду неразлучным супругам в торжественной обстановке вручали сотрудники органов ЗАГС региона – за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности.

Одними из первых в прошлом году медаль «За любовь и верность» получили жители Красноармейского муниципального района – Надежда Ивановна и Николай Александрович Смирновы, которые восьмого января 2021-го года отметили 50 лет совместной супружеской жизни.

В общей сложности в минувшем году органы ЗАГС Челябинской области провели тысячу 300 мероприятий, направленных на возрождение и развитие семейных традиций.