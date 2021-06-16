В Челябинской области 65% всех выявленных случаев ковида приходится на четыре города

В Челябинской области заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 распределяется неравномерно по территории региона - 65% всех лабораторно подтвержденных случаев приходится на четыре муниципалитета.

«Распределение заболеваемости по территории области неравномерное. Почти 65% инфицированных приходится на четыре территории. Это Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск», - сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 16 июня.

За последнюю недели 30% от всех заболевших приходится на областной центр.

Превышение средних показателей заболеваемости отмечается по Челябинску, Магнитогорску и Миассу.

«42% приходится на ОРВИ, 35% - пневмонии и почти 23% - это бессимптомные формы течения заболевания. Мы видим на последней неделе вновь увеличение бессимптомных форм», - отметила Ирина Гехт и подчеркнула, что такая тенденция фиксируется, как правило, на начальных этапах новых волн заболеваемости.