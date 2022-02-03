03.02.2022
В Челябинской области дети с диабетом будут бесплатно получать системы непрерывного мониторинга
03.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 4 февраля
03.02.2022
Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Полезут — получат! Вот и вся война»
03.02.2022
С 3 февраля пенсионерам начали выплачивать проиндексированную пенсию
03.02.2022
На Зимней Олимпиаде в Пекине поставили гендерный рекорд
03.02.2022
Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Южноуральцы солидарны с депутатом Госдумы: школьные учителя должны уметь системно противостоять буллингу
02.02.2022
Школы в Челябинской области будут самостоятельно принимать решения о переходе на дистант
31.01.2022
Ирина Гехт: Пока о дистанте речь не идет
27.01.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 1059 классов и 12 школ, по ковиду - 61 класс
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022