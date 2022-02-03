В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ

В Челябинской области, по данным на третье февраля, на карантине по ОРВИ находится 68 школ, что составляет восемь процентов от общего количества общеобразовательных учреждений региона.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, кроме того, на карантине по ОРВИ находится три тысячи 365 отдельных классов (это 18 процентов от общего числа классов).

«В аналогичный период прошлого года отмечался такой же рост числа школ, ушедших на карантин: третьего февраля 2021 года на карантине по ОРВИ находились 44 школы. Такой же стремительный рост заболеваемости был и среди учителей. Сегодня этот показатель значительно ниже. Большинство педагогов привиты (от гриппа и коронавируса). В отличие от прошлого года учителя реже уходят на больничный и возвращаются к работе после болезни намного быстрее», - подчеркнули в минобрнауки Челябинской области.

По данным на третье февраля, 14 классов на Южном Урале изолированы - в соответствии с предписанием Роспотребнадзора - по причине контакта с больными коронавирусом.

Как рассказали в министерстве образования и науки Челябинской области, в детских садах региона по сравнению со школами резкого роста числа карантинных мероприятий не наблюдается, так как воспитанники дошкольных образовательных учреждений находятся в более изолированных условиях.

«По причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся две группы и четыре сельских детских сада в Нагайбакском, Аргаяшском и Каслинском районах. На изоляции как контактные с больными коронавирусом находятся десять групп в шести детских садах Челябинской области», - сообщили в региональном минобрнауки.

Отметим, сутками ранее, второго февраля, на карантине по ОВИ в Челябинской области находилось три тысячи 312 отдельных классов (16 процентов от общего числа классов) и 56 школ (шесть процентов от общего количества школ).

В минобрнауки поясняли, что на карантин в основном закрываются сельские школы или школы с небольшим контингентом.

«В данных образовательных организациях карантин - это профилактическая мера, не означающая повсеместную заболеваемость, а, скорее, направленная на ее предотвращение. Здоровые школьники в это время продолжают обучение без посещения школы. В закрытых на карантин классах выздоравливающие или допущенные врачом к дистанционным занятиям дети также продолжают обучение», - отмечали в министерстве.