В Челябинской области 9 ноября на 5 часов запретят движение автобусов и большегрузов по М-5

В четверг, девятого ноября, в Челябинской области на пять часов ограничат движение транспорта на участке реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ, сообщает УпрДор «Южный Урал».

Как уточнили в ведомстве, девятого ноября 2023 года с девяти до 14 часов (по местному времени) будет закрыто движение транспорта в Ашинском районе на участке федеральной трассы М-5 с 1565 км по 1576 километр.

Легковой транспорт сможет объехать реконструируемый участок по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Для большегрузов и автобусов на время проведения буровзрывных работ проезд будет запрещен.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7-982-331-37-84 (Telegram).