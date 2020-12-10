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В Челябинской области более 1,3 тысячи детей-сирот обрели семью в 2020 году

В Челябинской области более 1,3 тысячи детей-сирот обрели семью в 2020 году

В 2020 году одна тысяча 362 ребенка-сироты Челябинской области обрели семью, в том числе и вернулись к родным родителям.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве социальных отношений региона в настоящее время в Челябинской области шесть тысяч 919 детей-сирот находятся под опекой и три тысячи 504 ребенка проживают в двух тысячах 279 приемных семьях. В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются одна тысяча 856 детей.

Как отметила глава регионального минсоца Ирина Буторина, для приемных семей вводятся новые меры поддержки для приемных семей и увеличиваются выплаты. На эти цели в 2020 году предусмотрено почти два миллиарда рублей.

На содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, ежемесячно выплачивается пособие в размере 10 тысяч 661 рубль. За воспитание приемного ребенка родители получают по пять тысяч 474,45 рубля в месяц.

При передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью выплачивается единовременная денежная выплата в размере 158 тысяч 201,5 рубля. Подробнее узнать о мерах соцподдержки приемных семей в Челябинской области можно на сайте минсоца.

Кроме того, ежегодно выделяются финансовые средства на обеспечение жильем детей-сирот. На эти цели в 2020 году первоначально было направлено 737 миллионов рублей. Губернатор Алексей Текслер принял решение о выделении дополнительных 107 миллионов рублей. Уже приобретено 658 жилых помещений и заключено 82 контракта на сумму 80 миллионов. Всего до конца года планируется приобрести 943 жилых помещения.

Для адаптации детей в замещающих семьях в регионе функционируют 56 служб сопровождения.