24.04.2023
В Родительский день в Челябинске въезд на кладбища будет запрещен
24.04.2023
Закономерные «случайности» Владимира Богдановского
24.04.2023
Вечный огонь Челябинска переместят во временную переносную горелку
24.04.2023
Межуниверситетского кампус в Челябинске: на шаг ближе к воплощению
24.04.2023
Челябинка написала икону Воскресения Христова
24.04.2023
Площадь Революции Челябинска вечерами будет закрыта для пешеходов
В Челябинской области будут предоставлять выплату на жилье детям-сиротам старше 23 лет
20.04.2023
В Челябинске прошел фестиваль сотворчества «Ты не один!»
15.03.2023
Челябинские власти купили детям-сиротам 63 квартиры
19.01.2023
Южноуральские приставы стоят на защите детей-сирот
09.01.2023
«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023