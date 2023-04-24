В Челябинской области будут предоставлять выплату на жилье детям-сиротам старше 23 лет

В Челябинской области дети-сироты старше 23 лет смогут получить единовременную выплату на приобретение жилого помещения. Соответствующие законопроект разработан по поручению губернатора и внесен в Законодательное собрание.

Как сообщает пресс-служба губернатора, право на единовременную выплату будут иметь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей южноуральцы, в возрасте 23 лет и старше, которые к тому моменты не были обеспечены жилыми помещениями.

Выплату можно будет объединить с другими мерами государственной поддержки, например, с федеральным и региональным материнским капиталом, выплатой участникам программы «Молодая семья», выплатой на приобретение жилого помещения взамен предоставления земельного участка многодетным семьям и др.

«Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи, - пояснил губернатор. - Сертификат позволяет использовать еще дополнительные программы поддержки, добавить свои средства и приобрести более комфортное жилье. Это более гибкий механизм».

По словам главы региона, на реализацию этой меры поддержки будут выделены дополнительные средства из областного бюджета.

Также законопроектом предусмотрено, чтобы приобретаемое жилье было современным и качественным, в том числе предусмотрены требования по году постройки (не старше семи лет).

Законопроект направлен в Законодательное Собрание Челябинской области и будет рассмотрен на ближайшем заседании.

Напомним, ежегодно жилыми помещениями в Челябинской области обеспечивается не менее 700 южноуральцев из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, этот вопрос остается достаточно острым, особенно среди иц достигших возраста 23 и более лет.