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24.04.2023 10:46

В Челябинской области будут предоставлять выплату на жилье детям-сиротам старше 23 лет

В Челябинской области дети-сироты старше 23 лет смогут получить единовременную выплату на приобретение жилого помещения. Соответствующие законопроект разработан по поручению губернатора и внесен в Законодательное собрание.

Как сообщает пресс-служба губернатора, право на единовременную выплату будут иметь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей южноуральцы, в возрасте 23 лет и старше, которые к тому моменты не были обеспечены жилыми помещениями.

Выплату можно будет объединить с другими мерами государственной поддержки, например, с федеральным и региональным материнским капиталом, выплатой участникам программы «Молодая семья», выплатой на приобретение жилого помещения взамен предоставления земельного участка многодетным семьям и др.

«Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи, - пояснил губернатор. - Сертификат позволяет использовать еще дополнительные программы поддержки, добавить свои средства и приобрести более комфортное жилье. Это более гибкий механизм».

По словам главы региона, на реализацию этой меры поддержки будут выделены дополнительные средства из областного бюджета.

Также законопроектом предусмотрено, чтобы приобретаемое жилье было современным и качественным, в том числе предусмотрены требования по году постройки (не старше семи лет).

Законопроект направлен в Законодательное Собрание Челябинской области и будет рассмотрен на ближайшем заседании.

Напомним, ежегодно жилыми помещениями в Челябинской области обеспечивается не менее 700 южноуральцев из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, этот вопрос остается достаточно острым, особенно среди иц достигших возраста 23 и более лет.

дети-сироты
жилье для сирот
Алексей Текслер
Законодательное Собрание Челябинской области
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Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова

20.04.2023 09:00

В «Белом Хуторе», «Просторах» и «Привилегии» расширили каналы связи

20.04.2023 08:54

На Зигальге раньше обычного распустилась медуница

20.04.2023 08:48

В Историческом музее состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым

20.04.2023 08:40

При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам

19.04.2023 22:32

В четверг в Челябинской области тепло и дождливо

19.04.2023 20:54

Челябинские хирурги спасли жизнь 11-ти месячной девочке 

19.04.2023 20:46

На целевые гранты от РМК уже реализовано более 60 проектов

19.04.2023 18:38

«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников

19.04.2023 18:11

Матвиенко поддержала предложение наставника из Челябинска

19.04.2023 18:07

Коркинские студентки приняли участие во всероссийской акции «Помним и рассказываем»