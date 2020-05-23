ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области число инфицированных за сутки сократилось, выздоровевших - выросло

Общество
Сегодня, 11:14
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Суточное число инфицированных сократилось на 13 человек (тремя сутками ранее было зарегистрировано 80, 83 и 84 новых заболевших соответственно).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро субботы, 23 мая, в регионе подтверждено 2 тысячи 199 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки полностью выздоровело 65 пациентов, переболевших ковидом (в пятницу, четверг и среду было выписано 29, 31 и 51 пациент соответственно). К настоящему моменту 819 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и покинули лечебные учреждения.

Десять инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 27 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 12 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 15 человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерла 68-летняя врач-терапевт из Златоуста (ковидная пневмония) и 75-летняя женщина из Магнитогорска (онкология, ковид – сопутствующий),

В больницах продолжает лечение 1343 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Вчера, 20:05
Алексей Текслер напомнил главврачам о персональной ответственности
Общество
Вчера, 18:14
Коронавирус унес жизнь врача из Златоуста
Федерация
Вчера, 17:33
За сутки в России умерло 150 пациентов с коронавирусом
Федерация
Вчера, 16:44
Но пока не торопится
Полпредство: Челябинская область готова к смягчению режима ограничений
Вчера, 14:24
В больнице скорой помощи Челябинска - новые случаи коронавируса у сотрудников
Вчера, 14:12
Челябинские власти начали практиковать комплексный подход к реорганизации работы ларьков
Вчера, 13:55
Южноуральцы могут обратиться за выплатами в ПФР и со «старым» паспортом
Вчера, 12:29
В Челябинской области суточное число инфицированных и выздоровевших снижается
Вчера, 12:19
Жителей Челябинска удивила мини-плантация конопли рядом со спортшколой
Вчера, 12:04
Челябинцы возмущены началом опрессовок в режиме самоизоляции, чиновники парируют – иначе нельзя
Вчера, 11:50
В Миассе зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом
Вчера, 11:04
Власти пообещали челябинцам новые растения на Советской и Карла Маркса
Вчера, 10:47
Текслер: Нам удалось удержать ситуацию с распространением инфекции под контролем
Вчера, 10:16
АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» подводит итоги 2019 года
Общество
Вчера, 14:12
С газоном и без ларьков
Челябинские власти начали практиковать комплексный подход к реорганизации работы ларьков
Федерация
Вчера, 13:44
Выпускникам на заметку
Проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Новости
Вчера, 19:03
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту прорыва сетей на Свердловском тракте в Челябинске
Вчера, 17:33
Федерация
За сутки в России умерло 150 пациентов с коронавирусом
Вчера, 15:59
Происшествия
Пьяная пенсионерка из Челябинска задушила сожителя на глазах подруги
Вчера, 14:51
Происшествия
В Челябинске на кладбище убили могильщика
Вчера, 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Вчера, 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
Вчера, 13:55
Общество
Южноуральцы могут обратиться за выплатами в ПФР и со «старым» паспортом
Вчера, 12:19
Общество
Жителей Челябинска удивила мини-плантация конопли рядом со спортшколой
21.05.20 17:28
Общество
За челябинскую зелень вступились депутаты
21.05.20 17:17
Общество
Жители Челябинской области объединились в помощи осиротевшему медведю
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика