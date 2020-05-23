В Челябинской области число инфицированных за сутки сократилось, выздоровевших - выросло

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Суточное число инфицированных сократилось на 13 человек (тремя сутками ранее было зарегистрировано 80, 83 и 84 новых заболевших соответственно).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро субботы, 23 мая, в регионе подтверждено 2 тысячи 199 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки полностью выздоровело 65 пациентов, переболевших ковидом (в пятницу, четверг и среду было выписано 29, 31 и 51 пациент соответственно). К настоящему моменту 819 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и покинули лечебные учреждения.

Десять инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 27 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 12 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 15 человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерла 68-летняя врач-терапевт из Златоуста (ковидная пневмония) и 75-летняя женщина из Магнитогорска (онкология, ковид – сопутствующий),

В больницах продолжает лечение 1343 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.