В Челябинской области число жертв Covid-19 достигло 270 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У всех этот диагноз был сопутствующим.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у 80-летней женщины, помимо «ковида», были гипертоническая болезнь и хроническая болезнь почек. Также скончался 71-летний мужчина. Он страдал от атеросклеротической болезни сердца и фибрилляции предсердий.

Есть и более молодые умершие, у которых, помимо других заболеваний, была диагностирована коронавирусная инфекция. Это женщина 56-ти лет и 69-летний мужчина.

Добавим, что все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию». Выдача больничных листов осуществляется дистанционно - в электронном виде либо участковым врачом на дому.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.