В Челябинской области этой зимой были рождены Король, Королева, Принцесса и Князь

Жители Челябинской области этой зимой не скупились на необычные имена для своих новорожденных малышей: Король и Королева, Князь и Принцесса, Магдалина и Ной – вот самые необычные детские имена 2021-го.

Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона, наиболее популярными мужскими именами нынешнего года являются Артём и Михаил, женскими – София и Мария. Эти имена в числе лидеров рейтинга детских имен на Южном Урале уже довольно долгое время. Артёмы (когда-то это замечательное имя было в России весьма редким) на Южном Урале и вовсе «непобедимы».

По данным госкомитета, в январе и феврале этого года в Челябинской области на свет появилось четыре тысячи 899 малышей: две тысячи 537 мальчиков и две тысячи 362 девочки. Если так будет продолжаться и дальше, то слова из популярной песни о том, что в нашей стране «на десять девчонок, по статистике, девять ребят», потеряют свою актуальность. Во всяком случае, для нашего региона.

Интересно, что у 65-ти южноуральских семей в 2021-м случилась двойная радость (здесь родились двойняшки).