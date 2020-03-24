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В Челябинской области грипп не сдает свои позиции

Общество
Сегодня, 09:20
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом превышают эпидемиологический порог на 5,6%. Заболеваемость среди взрослых выросла на 43%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в области продолжает активно циркулировать грипп В (этот тип вируса отмечается у каждого третьего обследованного с признаками ОРВИ). Также в области сохраняется циркуляция гриппа А H1N1/pdm, а также вирусов парагриппа, риновируснов и аденовирусов.

В области официально подтвержден один случай коронавирусной инфекции – в Миассе, а также у четверых челябинцев выявлено положительный тест на коронавирус (анализы отправлены для подтверждения в Новосибирск лабораторию «Вектор»).

Как сообщили в администрации Миасса, в городе в настоящее время на домашнем карантине находятся 82 человека, из них два ребёнка. Это контактные лица с больным с подтверждённым диагнозом коронавируса и прибывшие из-за границы миассцы. Ни у одного нет признаков инфекционного заболевания (кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры).

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
грипп
коронавирус
Роспотребнадзор
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