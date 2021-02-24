Энергетики стягивают в Челябинскую области дополнительные силы и средства

В Челябинске в условиях сильных холодов такси «взвинтили» цены

Челябинец стал бронзовым призером чемпионата Европы по бадминтону

Бизнесмен из Омска, который передал взятку для ректора УралГУФК, остался на свободе

В Челябинской области выросла смертность среди пациентов с коронавирусом

Россельхозбанк запускает потребительский кредит под 5,7% для действующих клиентов в Челябинской и Курганской области

В Челябинске собрался оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды

«Лыжня России» на Таганае состоялась несмотря на сильный мороз

В Челябинской области из-за непогоды задержаны пассажирские поезда

В Челябинской области связи с особыми метеоусловиями задерживаются пассажирские и пригородные поезда. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на вокзалах и станциях

График движения поездов на ЮУЖД изменился из-за погоды.

Пассажирский поезд N 14 сообщением Москва - Челябинск был задержан на станции Чебаркуль на 2 часа 41 минуту, отправился из Чебаркуля в 08:31 по местному времени.

Пассажирский поезд N 392 сообщением Москва – Челябинск задержан на станции Шершни более получаса.

Пассажирский поезд N 346 сообщением Адлер – Нижневартовск отправился из Челябинска с задержкой в 28 минут,

Пригородный поезд N 6515 сообщением Карталы – Магнитогорск отправился из Карталов с задержкой в 44 минуты (в 06:55) и в данное время задержан более 1 часа 40 минут на перегоне Карталы – Начальное.

Пригородный поезд N 6006 сообщением Миасс – Челябинск задержан около получаса на перегоне Шершни – Челябинск.

Пригородный поезд N 6005 сообщением Челябинск – Миасс задержан на станции Полетаево более 20 минут.

Пригородный поезд N 6804 сообщением Еманжелинск – Челябинск прибыл в Челябинск с задержкой 23 минуты.

Железнодорожники принимают меры для минимизации задержки поездов.

«В связи с возможными сбоями в движении поездов просим пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах и станциях», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Информацию о движении поездов онлайн можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» во вкладке «Фактическое движение поездов», также по телефону горячей линии единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Звонок из бесплатный.