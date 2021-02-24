В Челябинской области из-за непогоды задержаны пассажирские поезда

В Челябинской области связи с особыми метеоусловиями задерживаются пассажирские и пригородные поезда. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на вокзалах и станциях
График движения поездов на ЮУЖД изменился из-за погоды.
Пассажирский поезд N 14 сообщением Москва - Челябинск был задержан на станции Чебаркуль на 2 часа 41 минуту, отправился из Чебаркуля в 08:31 по местному времени.
Пассажирский поезд N 392 сообщением Москва – Челябинск задержан на станции Шершни более получаса.
Пассажирский поезд N 346 сообщением Адлер – Нижневартовск отправился из Челябинска с задержкой в 28 минут,
Пригородный поезд N 6515 сообщением Карталы – Магнитогорск отправился из Карталов с задержкой в 44 минуты (в 06:55) и в данное время задержан более 1 часа 40 минут на перегоне Карталы – Начальное.
Пригородный поезд N 6006 сообщением Миасс – Челябинск задержан около получаса на перегоне Шершни – Челябинск.
Пригородный поезд N 6005 сообщением Челябинск – Миасс задержан на станции Полетаево более 20 минут.
Пригородный поезд N 6804 сообщением Еманжелинск – Челябинск прибыл в Челябинск с задержкой 23 минуты.
Железнодорожники принимают меры для минимизации задержки поездов.
«В связи с возможными сбоями в движении поездов просим пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах и станциях», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Информацию о движении поездов онлайн можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» во вкладке «Фактическое движение поездов», также по телефону горячей линии единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Звонок из бесплатный.