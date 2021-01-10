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В Челябинской области из-за снегопада ограничили движение на федеральной трассе М-5

В воскресенье, 10 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Челябинской области введено ограничение движения для транспорта на отдельных участках федеральной трассы М-5.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки на всей территории области прошел снег. Днем в южных районах региона отмечались сильные снегопады. Выпало от 0,2-8 миллиметров осадков. В отдельных районах отмечались слабые метели. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

В связи с непогодой ФКУ Упрдор «Южный Урал» ввело ограничение движения большегрузного автотранспорта на участке с 1549 по 1799 (от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля) автодороги федерального значения М5 «Урал».

Ограничение действует с 11 до 24 часов 10 января. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Управление ГИБДД Челябинской области рекомендует водителям быть особо внимательными на дороге во время снегопада, соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами и не совершать рискованных маневров, по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

На автодороги горнозаводской зоны Челябинской области выведены 28 дополнительных экипажей полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Челябинской области. Они контролируют дорожное движение и в случае ухудшения обстановки будут оказывать помощь участникам дорожного движения, а также обеспечивать бесперебойную работу снегоуборочной техники.

Синоптики предупреждают, 10 января ожидается сильный снег, местами умеренный. В отдельных районах туманы, метели, на дорогах сильная гололедица.

Фото: Управление ГИБДД Челябинской области