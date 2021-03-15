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В Челябинской области изменились правила содержания контейнерных площадок и порядок обращения с ТКО

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В Челябинской области изменились правила содержания контейнерных площадок и порядок обращения с ТКО

В Челябинской области изменились правила содержания контейнерных площадок и порядок обращения с твердыми коммунальными отходами.

Обновленные санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений РФ вступили в силу в марте текущего года.

Как отмечают в ООО «Центр коммунального сервиса», сроки вывоза смешанных ТКО по-прежнему зависят от погодных условий. При температуре +5°С и выше выемка должна производиться не реже одного раза в сутки. Если столбик показывает +4°С и ниже – раз в трое суток.

Вывоз габаритных отходов регоператор должен осуществлять не реже одного раза в десять дней при температуре ниже +4°С. А если на улице выше +5°С – не реже одного раза в неделю.

Важно: с 1 марта количество контейнеров для ТКО и бункеров для КГО на площадках определяется не регоператором, а хозяйствующими субъектами. На одной площадке можно разместить не более восьми контейнеров для смешанных отходов; при раздельном сборе мусора – не более 12 контейнеров, из которых четыре – для сортировочного сбора.

Бункеров для сбора крупногабаритного мусора на контейнерной площадке должно быть строго не больше двух.

Новые правила чётко закрепляют, что контейнерные площадки – зона ответственности их собственника или хозяйствующего субъекта.

В соответствии с пунктом 2.8 СанПиН, уборку, промывку и дезинфекцию накопительных баков обязаны осуществлять управляющие компании, ТСЖ, органы МСУ и юрлица. По новым правилам, именно они несут полную ответственность и за чистоту площадки.

«Контейнерная площадка и (или) специальная площадка после погрузки ТКО (КГО) в мусоровоз в случае их загрязнения при погрузке должны быть очищены от отходов владельцем контейнерной и (или) специальной площадки», – говорится в пункте 10.

В прошлой версии СанПин эту часть процесса были обязаны выполнять региональные операторы. Однако с 1 марта 2021 года они исключены из перечня организаций, отвечающих за данные работы.

Размещение контейнеров относительно жилых и социальных объектов теперь тоже регламентировано. Расстояние от баков до детских и спортивных площадок должно быть не менее 20-ти и не более ста метров. При раздельном сборе отходов промежуток позволено сократить до восьми метров.

Кроме того, обязательным стало ветрозащитное ограждение вокруг контейнерной зоны. Оно должно быть трехстороним, высотой не менее метра.

СанПин закрепляют и другое требование к местам сбора ТКО. Площадки должны быть оборудованы подъездными путями. При этом их собственникам либо обслуживающим организациям при оборудовании мест накопления придется соблюсти два требования: дорога должна иметь твёрдое покрытие, а площадка - быть оборудована уклоном для водоотведения.

ЦКС рассчитывает, что обновленные требования снимут большинство вопросов. И организации, ответственные за оборудование контейнерных площадок и поддержание на них чистоты, будут чётко следовать букве закона, что, в свою очередь, позволит регоператору качественно вывозить ТКО.

Напомним, в период снегопадов ко многим местам накопления мусора было сложно подобраться - этому мешали плохо очищенные проезды и бурты (снежные завалы, которые образуются по краям дороги, при прохождении бульдозер) у контейнеров. Задача по вывозу была выполнена, но это стоило немалых усилий.

Центр коммунального сервиса призывает обслуживающие организации к качественной уборке площадок и подъездных путей, а также к соблюдению новых правил СанПиН.