В Челябинской области максимальный размер выплат по соцконтракту увеличат до 380 тысяч рублей

В Челябинской области максимальный размер выплат по социальному контракту будет увеличен с 250 тысяч до 380 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект внесен губернатором Алексеем Текслером в Законодательное Собрание Челябинской области и одобрен депутатами комитета по социальной политике.

Согласно законопроекту, максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей составит 350 тысяч рублей. В случае необходимости обучения можно будет дополнительно получить 30 тысяч рублей.

Новый размер выплат распространяется на соцконтракты, заключенные с первого июля 2022 года.

Председатель комитета Заксобрания Сергей Буяков напомнил, что государственная социальная помощь на основании социального контракта в Челябинской области предоставляется с 2014 года. Всего с начала действия государственной социальной помощи в регионе заключили более шести тысяч социальных контрактов с малоимущими семьями и одиноко проживающими гражданами, имеющими доход ниже величины прожиточного минимума.

Соцконтракт заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Благодаря заключенному договору можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть своё дело и частично возместить стоимость аренды, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Получатель денежных средств должен их использовать только на мероприятия, связанные с выполнением обязательств по социальному контракту.

По решению Президента Владимира Путина с 2021 года все регионы страны получают федеральное финансирование для оказания помощи гражданам в форме социального контракта.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области на получение соцконтракта могут претендовать малоимущая семья (среднедушевой доход в которой за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума), одиноко проживающий гражданин в сложной жизненной ситуации и безработные граждане, потерявшие работу после первого марта 2022 года и стоящие на учете в службе занятости (в период с 20 марта 2022 года по 31 декабря 2022).

По действующим правилам, для подсчета среднедушевого дохода берется общий доход всех членов семьи за последние три месяца (перед подачей заявления), эта сумма делится на три и затем на количество членов семьи.

На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после первого марта и признанного безработным.

Данный законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания.

С начала 2022 года в Челябинской области заключено три тысячи 563 социальных контракта, в том числе 1536 социальных контрактов на поиск работы; 1270 социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 486 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства; 271 социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации.