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В Челябинской области мединспекторы проверят школы и детсады

Общество
Сегодня, 10:33
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области в школы и детские сады отправят общественных инспекторов для проверки выполнения мер противодействия коронавирусной инфекции и запустят колл-центры с участием студентов. Эти предложения были озвучены полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Дополнительные меры, направленные на снижение нагрузки на органы здравоохранения, Николай Цуканов озвучил на встрече с руководителем Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрием Козловских.

«Мы поддерживаем их (предложения полпреда – прим. ред.) и, думаю, что в ближайшее время обсудим и тоже возможно будем использовать в практике работы по профилактике нераспространения коронавирусной инфекции», - рассказала Ирина Гехт.

Так, в регионе планируют внедрить практику общественных медицинских инспекторов, которую сейчас активно использует Республика Башкортостан. «Это когда студенты медицинских вузов проверяют соблюдение противоэпидемиологических мероприятий в дошкольных и школьных организациях, - пояснила Ирина Гехт. - Совершенно правильная мера. Посмотрим, как ее можно будет приземлить на территории региона».

Николай Цуканов также предложил внедрять систему колл-центров с участием студентов старших курсов медицинских образовательных учреждений. Специалисты горячей линии будут в круглосуточном режиме консультировать южноуральцев с первичными признаками ОРВИ. «Работа колл-центров позволит разгрузить систему Скорой помощи», - отметил полпред.

Помимо этого, в области будет реализовано и еще одно предложение полпреда – дополнительно закупят приборы для замера уровня кислорода в крови пациентов с коронавирусной инфекцией или с подозрением на ковид, которые находятся на амбулаторном этапе лечения. Пульсоксиметрами дополнительно оснастят медработников первичного звена и аптечные сети.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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