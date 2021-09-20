В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто 428 классов, по ковиду – 12

В Челябинской области сезонный рост заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), что ведет к увеличению числа классов, отправленных на карантин.

«На карантин по ОРВИ закрыты 428 классов в 130 школах по области», - сообщили в минобрнауки. В пятницу, 17 сентября, не учились учащиеся 371 класса в 118 школах. В то же время год назад на эту же дату было больше закрытых на карантин классов – 473.

«Полностью закрыты на карантин по ОРВИ 10 школ, преимущественно сельских: в Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Красноармейском, Чебаркульском муниципальных районах и Озерском городском округе», - уточнили в ведомстве.

В детских садах по причине острой респираторной вирусной инфекции не закрыта ни одна группа.

Кроме того, часть классов изолировано как контактные с заболевшим коронавирусом.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в девяти школах региона 12 классов не обучаются в стенах школы», - рассказали в минобрнауки. В конце прошлой недели прервали обучение учащиеся 13 классов в 10 школах в Сосновском районе и Трехгорном.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находится 16 групп (в пятницу – 15 групп).

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтвержден 61 случай ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.