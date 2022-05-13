В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение

В Челябинской области на федеральной трассе А-310 (Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан) на месяц ограничат движение для проведения работы по устройству защитных слоев асфальтобетона пропитывающими материалами.

Как сообщает пресс-службу ФКУ Упрдор «Южный Урал», планируется восстановить защитные слои асфальтобетонного покрытия на участке федеральной автомобильной дороги с 53 км по 75 км (Еманжелинский и Увельский районы).

Асфальт покроют специальными профилактическими герметизирующими материалами (составами). «Такая пропитка применяется для защиты от воздействия погодно-климатических факторов, агрессивных сред, замедляет дальнейшее разрушение покрытия автомобильной дороги и продлевает межремонтные сроки на 2-3 года», – пояснили в УпрДор.

На этом участке будет организовано реверсивное движение транспортных средств с 14 мая по 15 июня 2022 года.

Дорожники рекомендуют автомобилистам учитывать изменение схемы организации дорожного движения при планировании своего маршрута и следить за знаками на дороге.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63, +7-982-331-37-84 (WhatsApp).