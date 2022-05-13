13.05.2022
В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение
13.05.2022
Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву
13.05.2022
ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое
13.05.2022
Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков
13.05.2022
Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку
13.05.2022
Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру
В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение
19.04.2022
В Челябинской области ограничат движение по трассе А-310, ведущей в Казахстан
11.04.2022
На трассе М-5 от Чебаркуля до Миасса ограничат движение до ноября 2023 года
11.01.2022
В Челябинской области ограничат скорость на двух участках трассы до Казахстана
07.01.2022
В Челябинской области на М-5 временно ограничили движение
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022