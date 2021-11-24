В Челябинской области на треть сократилось число коек для лечения пациентов с ковидом

В Челябинской области свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 11%. Часть ковидных баз уже переведена в плановый режим работы.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве здравоохранения региона, на сегодня в области развернуто около пяти тысяч 800 коек для лечения пациентов с коронавирусом (неделю назад было восемь тысяч 723 койки). Сокращение на 33,5%.

На этой неделе закрыли шесть ковидных баз, они возвращаются в плановый режим работы. Это Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн, ГБ №3 Магнитогорска, ГБ №3 Миасса, горбольница Копейска и районные больницы в Аше и в селе Долгодеревенское.

На прошлой неделе вернулись к обычной работе еще пять госпитальных баз: областной клинический кожно-венерологический диспансер №4 в Магнитогорске, областная больница в Чебаркуле, городская больница №1 в Коркино, районные больницы в селе Еткуль и Верхнеуральске.

На данных момент пациентов с ковидом лечат в госпиталях городов: Златоуст, Карталы, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Сатка, Троицк, Челябинск и Южноуральск. Базы долечивания действуют Златоусте, Миассе и Челябинске.

«Свободный коечный фонд составляет свыше 11%», - уточнили в минздраве. Неделю назад он был равен 20%, две недели назад – 15%.

На сегодня на госпитальных базах и на дому получают лечение 17 тысяч 534 человека, неделю назад - 18 тысяч 361 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Растет число выздоровевших и выписанных из ковидных стационаров: накануне – 902 человека, двумя днями ранее – 804 человека, неделей ранее – 606 человек за сутки.