В Челябинской области шесть ковидных баз возвращаются в плановую помощь

В Челябинской области еще шесть госпитальных баз по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 переводятся в плановый режим работы.

«В связи с увеличением свободного коечного фонда на ковидных базах и базах долечивания, принято решение о возвращении в плановую работу шести учреждений», - сообщает пресс-служба минздрава региона.

Решение принято на областном оперативном штабе по распространению СOVID-19.

Возвращается к обычной работе Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн, ГБ №3 Магнитогорска, ГБ №3 Миасса, горбольница Копейска и районные больницы в Аше и в селе Долгодеревенское.

Пациентов, проходивших лечение в этих госпиталях, или выписывают строго по показаниям, или при необходимости переводят на ближайшую госпитальную базу.

На сегодня на госпитальных базах и на дому получают лечение 17 тысяч 831 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 18 тысяч 33 жителя). Число южноуральцев, одновременно борющихся с ковидом, снижается в течение семи дней.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ковидные базы можно будет развернуть в кратчайшие сроки.

ДЛЯ СПРАВКИ

На данный момент в области было развернуто 27 стационарных отделений (восемь тысяч 723 койки) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и 14 баз (1019 коек), куда пациенты переводятся из основных на долечивание. Ковидные базы действовали в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Коркино, Чебаркуле, Миассе, Златоусте, Сатке, Аше, Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Троицке, Верхнеуральске, селе Еткуль, селе Долгодеревенское.