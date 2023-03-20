В Челябинской области началась тотальная проверка водителей маршруток и автобусов

Сегодня, 20 марта, в Челябинской области стартовала акция «Автобус». Ее цель - профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта и исключение из потока автобусов, не отвечающих предъявляемым требованиям.

По данным ГИБДД Челябинской области, по итогам двух месяцев 2023 года в Челябинской области совершено десять происшествий по вине водителей автобусов, в которых один человек погиб, 12 получили ранения.

«Сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. При выявлении неисправностей рулевого управления, либо тормозной системы автобусы будут эвакуированы на специализированную стоянку»,- рассказали в ГИБДД Челябинской области.

Также, будет проводиться работа по скрытому контролю за соблюдением ПДД водителями автобусов с видеофиксацией всех правонарушений.

Особое внимание будет уделено организованным перевозкам групп детей, междугородним перевозкам и перевозкам по заказу.