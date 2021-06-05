В Челябинской области начались массовые проверки мотоциклистов

Госавтоинспекция Челябинской области проводит профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Сотрудники полиции будут принимать меры, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта и выявление нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями мотоциклов, мопедов и скутеров.

Рейдовые мероприятия пройдут в течении трех дней в местах массового отдыха южноуральцев, вблизи садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

Работа по информированию детей и подростков о правилах дорожного движения для водителей мопедов и скутеров будет проведена в оздоровительных загородных и пришкольных лагерях.

В период активного мотосезона сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей мототранспортных средств быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, использовать мотошлемы и защитную экипировку, соблюдать скоростной режим.