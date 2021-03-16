Южноуральские учащиеся могут внести свои предложения по организации питания в школах

В Челябинской области начался весенний «БУМаговорот» - присоединяйтесь

В Челябинской области начался весенний «БУМаговорот»: акция по сбору макулатуры стартовала сегодня, 16-го марта, и продлится до первого июня текущего года.

Проект реализуется при поддержке минэкологии региона и участии челябинского бумажного комбината «Комфорт».

По словам начальника управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Марины Дымовой, в предновогоднем «БУМаговороте», стартовавшем в конце 2020-го, приняли участие около двух тысяч человек, всего за полторы недели собравших две тонны макулатуры (самыми активными оказались дети и пенсионеры). Акция настолько понравилась южноуральцам, что они упросили организаторов ее продолжить.

«Минэкологии реализует проект по экологическому просвещению жителей региона, в рамках которого мы проводим различные акции, помогающие формированию у южноуральцев позитивного мышления. Одна из них – как раз «БУМаговорот». Самое главное для нас сейчас – уйти от экологии потребления к экологии осознанной ответственности за природу, которая нас окружает», - отметила Марина Дымова.

К участию в весенней акции по сбору макулатуры приглашаются все желающие – и предприятия, и жители, и школы, и детские сады.

Что важно, фабрика «Комфорт» сама приедет за макулатурой по указанному адресу (для этого нужно оставить заявку на сайте ural-mak.ru). Единственное условие – в точке сбора сотрудников бумажного комбината должно дожидаться не меньше 80-ти кило макулатуры.

«Все участники получат благодарственные письма от министерства экологии и большое, глубокое удовлетворение от того, что приняли участие в прекрасной акции, которая поможет сберечь зеленые легкие нашей планеты», - подчеркнула Марина Дымова (кроме того, южноуральцы, вовлеченные в «БУМаговорот», получат материальное поощрение от «Комфорта»).

По ее словам, бумажный комбинат с удовольствием принял участие в акции.

Как рассказал директор предприятия Сергей Щербо, фабрика является самым крупным предприятием по производству туалетной бумаги на Урале (также «Комфорт» производит бумажные салфетки).

«Мы являемся предприятием полного цикла, то есть приобретаем макулатурное сырье (около двух тысяч тонн в месяц) и перерабатываем его в туалетную бумагу и салфетки. В 2019-м году запустили проект по обесцвечиванию макулатурной массы. Мы достаем из архивной продукции краску и таким образом делаем белую бумагу – основу для производства туалетной бумаги. Другими словами, даем вторую жизнь макулатурному сырью. Из бумаги формата А4, которая используется в ксероксах, принтерах, убираем печатную краску, и бумага становится белой», - пояснил Сергей Щербо.

Перерабатываются на комбинате также и школьные тетради, книги, газеты, журналы, картон. Макулатуру приносят жители, поставляет мелкий бизнес, занимающийся сбором сырья.

«Туалетная бумага, которую мы производим, делится на серую и белую. Серой мы полностью закрываем Урал (процентов на 95 точно). Белую – стараемся возить по всей России: реализуем там, где наша цена является конкурентной. На данный момент мы производим от тысячи до полутора тысяч тонн бумажной основы и около 15-ти миллионов готовых рулончиков в месяц. Одним словом, дарим макулатурному сырью вторую жизнь», - рассказал Сергей Щербо.

Он отметил, что в период пандемии - в связи с остановкой ряда предприятий, закрытием офисов - поставки сырья снизились примерно на 15 процентов. Акция «БУМаговорот» - весьма кстати. Это неплохое подспорье для бизнеса.

Главный технолог «Комфорта» Борис Кузнецов показал журналистам, побывавшим сегодня на бумажном комбинате, рабочее место оператора, который, сидя за компьютерами, следит за всеми параметрами работы находящейся за стеклом его кабинета бумагоделательной машины.

«С этого места оператор управляет всей машиной: ее мокрой частью, прессовой и сушильной. В окно он видит и машину, и бумагу, которую она выпускает. Данная техника производит до 60-ти тонн бумаги в сутки. Секретов никаких нет. Мы работаем с макулатурой, из нее делаем бумажную массу, которая чистится от песка, от всех примесей. Волокно промывается и на машину подается уже чистым. Если нужно покрасить его в какой-то цвет, красим», - рассказал Борис Кузнецов.

Он пояснил, что существуют разные виды макулатуры. Есть государственный стандарт. Фабрика «Комфорт» приобретает для своего предприятия определенную макулатуру.

«Предпочтительнее, конечно, белая бумага: офисная бумага, книги на белой бумаге, различные бумажные издания на белой подложке. Хорошая белая бумага на входе будет еще лучше на выходе. Если бумага серая и в ней много краски, то и она на выходе, конечно, будет более светлой – мы повышаем белизну с помощью нашей линии, но делать это до бесконечности невозможно», - отметил Борис Кузнецов.

В минэкологии региона, тем временем, отмечают, что челябинцы, проживающие в Советском, Тракторозаводском и Калининском районах, жители городов Коркино, Южноуральск, Еткуль, Троицк, Миасс и поселков Красногорский и Увельский, могут подать свои заявки на участие в «БУМаговороте» с 8.00 до 17.00 в рабочие дни по телефонам: 8 (900) 082-11-67, 8(351)73-49-777 (доб. 176).

Жители Челябинска, проживающие в Курчатовском, Ленинском, Металлургическом и Центральном районах, а также жители Сосновского района, городов Озерск, Кыштым, Аша, Усть-Катав, Сатка, Карабаш, Магнитогорск, Златоуст и Чебаркуль могут подать свои заявки с 8.00 до 17.00 в рабочие дни по телефонам: 8 (908) 939-83-19, 8(351)73-49-777 (доб. 191)