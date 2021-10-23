В Челябинской области не будет проблем с лекарствами для пациентов с ковидом

Больницы Челябинской области не будут испытывать недостаток в лекарственных средств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Бесплатными лекарствами будут обеспечены и пациенты, проходящие лечение амбулаторно.

В этом заверила журналистов первый заместитель губернатора Ирина Гехт в ответ на озвученные жалобы о дефиците лекарств, особенно дорогостоящих, для лечения коронавируса.

По ее словам, лекарств из группы коронавиров какое-то время их не было на рынке, после того, как они появились, их сразу же закупили.

«Еще неделю назад была дефектура на рынке, то есть не было «Фавипиравир», мы не могли его купить. Сегодня он закуплен за счет федерального бюджета, сейчас все поликлиники эти препараты получают», - рассказала Ирина Альфредовна.

Первый вице-губернатор уточнила, что в ожидании федеральных денег ситуацию спасли средства областного бюджета - 76 миллионов рублей, которые были выделены по распоряжению губернатора. «Это закрыло многие вопросы, которые могли бы возникнуть, если бы не было этих денег. На сегодня основные препараты есть, люди их получают», - подчеркнула Ирина Гехт.

Она напомнила, на днях на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о выделении дополнительных средств на обеспечение пациентов с коронавирусом лекарственными препаратами.

«… мы проведём централизованную закупку и доставку в регионы отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов для стационарного лечения... Эти препараты абсолютно необходимы, особенно в первые дни оказания медицинской помощи. Приобретём такие лекарственные препараты на сумму 4,1 миллиарда рублей, а также окажем поддержку регионам по обеспечению кислородом», - отметила Голикова. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уже дал соответствующие поручения.

Кроме того, до конца года региона получат дополнительно 5,1 миллиарда рублей из федерального бюджета на закупку лекарств для пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.

«Получив дополнительные деньги, мы закупим лекарства, чтобы ноябрь и декабрь работать без перебоев», - отметила Ирина Гехт.