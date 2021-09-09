В Челябинской области не намерены вводить плату за лечение от ковида непривитых пациентов

Министерство здравоохранения и власти Челябинской области не рассматривают вопроса о введении платы за лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 тех пациентов, которые не привились от этого заболевания.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона.

Ранее Елена Кутрова - главный внештатный эпидемиолог региона, эпидемиолог ОКБ № 3 (основная лечебная база от коронавируса в области) - предложила бесплатно лечить от ковида только вакцинированных пациентов, а непривитые пусть лечатся за счет собственных средств.

«Я не политик, но на данный момент я предложила бы нашему руководству лечить бесплатно только привитых, а нет прививки — лечись от короны за деньги. Ты же выбрал это сам! Значит, у тебя есть выбор дальше: жить или умирать», - сказала в интервью Первому областному каналу Елена Федоровна, которая работает в «красной зоне» с самого начала пандемии. Главный эпидемиолог области (Елена Кутрова заняла этот пост в иле 2021 года) сожалеет, что сейчас нельзя привести скептиков в «красную зону» и показать им глаза умирающих. «Умирать действительно страшно, а вакцинироваться – нет», - говорит Елена Федоровна.

В министерстве здравоохранения области отмечают, что доктор высказалась эмоционально, но она как никто другой видит пациентов, поступающих в медицинские учреждения, некоторые в тяжёлом состоянии сразу в реанимационное отделение. И не всех удаётся спасти.

«Тема с платным лечением пациентов, заболевших COVID-19, не обсуждается», - заверили в министерстве здравоохранения и еще раз напомнили, что вакцинация от ковида в регионе – добровольная.

Каждый житель сам принимает решение, ставить ему прививку или нет. И у каждого свои аргументы. Но порой, когда непривитый сам или его родственник попадают в больницу и с трудом справляются с болезнью, благодаря только усилиям медиков, то их мнение о вакцинации меняется на противоположное.

Накануне заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии областного инфекционного центра ОКБ №3 Антон Юлин отметил, что вакцинированные тоже заражаются (но гораздо реже, чем непривитые) и их болезнь протекает намного легче и они практически не попадают в реанимацию.

«Схема лечения каждого пациента индивидуальна и зависит от степени тяжести состояния больного. Помимо времени нахождения в стационаре, может подключаться и многократная упреждающая терапия (цена за один укол около 100 тысяч рублей), переливание плазмы или использование аппарата ЭКМО, - рассказали в минздраве о затратах на лечение пациента с коронавирусной инфекцией. - Таким образом, стоимость лечения пациента с COVID-19 может доходить до 600 тысяч рублей».

Медики призывают южноуральцев позаботиться о своем здоровье, о здоровье детей и пожилых родственников и привиться от ковида. Тем более, впереди новые сезонные инфекции. В этом году прогнозируют еще и эпидемию гриппа.