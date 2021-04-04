В Челябинской области не переводятся желающие заменить армейскую службу на альтернативную

В Челябинской области не переводятся желающие заменить армейскую службу по призыву на альтернативную.

Правда, ребятам не всегда удается осуществить желаемое и не всегда по причине отказа комиссии. Так, например, в осеннюю призывную кампанию 2020-го года начать прохождение альтернативной гражданской службы 11-ти южноуральцам помешал коронавирус.

Как сообщил военный комиссар Челябинской области полковник Андрей Максуров, осенью-зимой ушедшего года приступить к альтернативной службе должны были 19 человек – с одобрения членов областной призывной комиссии, однако осуществить свои намерения смогли лишь восемь южноуральцев.

«Некоторые медицинские учреждения отказали в приеме на работу из-за пандемии и сокращения рабочего дня», - рассказал Андрей Максуров.

По его словам, заявление того или иного молодого человека о желании проходить альтернативную службу вместо армейской службы по призыву всегда рассматривается на заседаниях областной призывной комиссии.

«Человек, который считает, что не может брать в руки оружие, имеющий другие убеждения и интересы, пишет заявление. Если областная комиссия решит предоставить ему такое право, через Центральный военный округ подается заявка в столицу. В Москве определяют, где молодой человек будет проходить альтернативную службу. Как правило, это лечебные учреждения – чаще всего, парни трудятся санитарами в больницах», - отметил военком региона.

Те 11 южноуральцев, которым помешал коронавирус, могут снова подать заявления на рассмотрение областной призывной комиссии – уже в этот, весенний призыв 2021-го года.