В Челябинской области не потребуют от отдыхающих сертификат о вакцинации

Санатории и базы отдыха в Челябинской области пока не требуют от пребывающих к ним на отдых людей предъявить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Но сотрудников этих организаций рекомендовано привить.

Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ирина Альфредовна пояснила, что в регионе санаторно-курортные организации не требуют обязательного предъявление сертификатов о вакцинации от ковида.

На днях базы отдыха Южного Урала объявили об акции для вакцинированных «2+1», в рамках которой всем, кто привился от ковида, предоставляют один день отдых в подарок. «Мы приветствуем такие инициативы со стороны бизнес. Это совершенно правильно», - заявила Ирина Гехт.

Областные власти также обратились к руководству санаторно-курортных организаций с рекомендацией привить своих сотрудников. «Они работают с большим количеством людей и относятся к группе риска. Поэтому такая рекомендация в адрес руководства санаторно-курортных учреждений от нас поступила. Подчеркну, что это рекомендация», - рассказала Ирина Гехт.