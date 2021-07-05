05.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 227 новых случаев ковида
05.07.2021
В Еманжелинске возбуждено уголовное дело в отношении двух теплоснабжающих организаций
05.07.2021
В Челябинске расследуют смерть сотрудницы промышленного предприятия
05.07.2021
В Челябинске ремонтируют часы на здании Арбитражного суда
05.07.2021
Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки
05.07.2021
В Челябинске найдено тело девятилетнего школьника
В Челябинской области не потребуют от отдыхающих сертификат о вакцинации
05.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 227 новых случаев ковида
05.07.2021
В Верхнем Уфалее отменены все массовые мероприятия до конца лета
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
04.07.2021
Южноуральцы, выезжающие отдыхать за пределы региона, смогут сдать тест на ковид лишь платно
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021