В Челябинской области оценят уровень коррупции

Жителям Челябинской области предлагают оценить уровень деловой и бытовой коррупции в регионе.

Опрос общественного мнения проводится на сайте www.неткоррупции74.рф в соответствии с методикой проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации (постановление правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г. N662).

Опрос проводится в рамках научной работы аспиранта кафедры ЧелГу.

«Чтобы ограничить масштабы коррупции, необходимо знать, в каких сферах жизни и в каких муниципалитетах нашей области она особенно распространена, что и как меняется в этом отношении от года к году. Поэтому уже несколько лет по всей стране проводятся массовые опросы на эту тему, в которых участвуют десятки тысяч человек», - отметили организаторы опроса.

Бытовая коррупция – коррупция, с которой сталкиваются обычные граждане при взаимодействии с муниципальными, региональными и федеральными структурами в повседневной жизни, при решении вопросов, касающихся их лично (при устройстве в детский сад, при получении справки или документов и т.д.)

Деловая или коммерческая коррупция – это взаимоотношения бизнеса и власти. При деловой коррупции представители бизнеса, общественных или других организаций, не являющихся властными органами, взаимодействуя с должностными лицами и вступая с ними в коррупционные сделки, таким путем пытаются отстаивать интересы своих организаций.