В Челябинской области от коронавируса умерли семь человек

В Челябинской области за сутки коронавирусной инфекцией заразились 110 человек. Семеро пациентов скончались, сообщили в региональном минздраве.

На 24 апреля на Южном Урале подтверждено 59 тысяч 468 случаев заболевания COVID-19. Это на 110 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Школьников среди заболевших нет.

Бороться с коронавирусом продолжают три тысячи 35 человек. За прошедшие сутки от ковида умерли семеро, от других заболеваний, где COVID-19 был сопутствующим, трое.

Всего 53 тысячи 828 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки из медучреждений выписали 119 человек.

Напомним, в Челябинской области продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Власти планируют привить 1,6 миллиона жителей.