В Челябинской области отечественные гибриды подсолнечника вытесняют импортные

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На этой неделе начнутся мероприятия, приуроченные ко Дню города, — 13 сентября 2023 года Челябинс
28.08.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В 2023 году парк общественного транспорта Копейского городского округа (Челябинская область) попо
28.08.2023

В 2023 году Копейск получит 19 новых автобусов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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28.08.2023

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В Челябинске скоро будут сданы в эксплуатацию пять новых детских садов, общее количество мест в к
28.08.2023

Пять новых детских садов скоро откроют в Челябинске
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28.08.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.08.2023

В челябинском поселке Сосновка закрыли движение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.08.2023

На улице Свободы в Челябинске на месяц ограничат движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.08.2023

В Челябинске отремонтируют участок Свердловского тракта до Черкасской
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Фото: КФХ «Березка»

В Челябинской области отечественные гибриды подсолнечника вытесняют импортные

В Челябинской области в фермерском хозяйстве «Берёзка» работает региональная опытная площадка, на которой сравнивают сорта и гибриды подсолнечника отечественной и импортной селекции.

В «Берёзке» производят семена масличных и зерновых культур и щедро делятся опытом получения высоких урожаев. Перед началом уборки этой культуры результат эксперимента визуально смогли оценить представители аграрных предприятий.

«С учётом общей политической ситуации в мире мы должны обеспечить своё производство отечественными сортами и семенами сельхозкультур, чтобы они могли составить реальную конкуренцию импортным, – отмечает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. – Над развитием отечественной селекции сегодня работают российские научно-исследовательские институты и центры. А мы здесь, в фермерском хозяйстве «Берёзка», которое является одним из передовых, сегодня демонстрируем, что отечественные сорта успешно конкурируют с любой иностранной селекцией».

Если для возделывания зерновых используется практически 100% семян отечественной селекции, то доля отечественных сортов и гибридов в возделывании подсолнечника составляет сегодня 52%, льна – 99%, ярового рапса – 44%. Изменить в масличном клине соотношение в пользу российской селекции можно, если предложения отечественных производителей семян будут конкурировать не только по количеству и качеству урожая, но по комплексу услуг. Для этого нужно опробовать не только семена, но и технологии.

«Такие испытания мы проводим четвёртый год. На этих делянках посеяно в четырёхкратном повторении 33 гибрида и сорта различных селекций, импортных и отечественных, по четырём технологиям: Sumo, Clearfield, Clearfield Plus и Классика. Каждый сорт или гибрид убирается отдельно, и происходит математическая обработка данных. На основании этого мы уверенно заявляем: если в первые годы импортные сорта имели определённые преимущества, то в последние годы резко пошли в отрыв отечественные семена, – утверждает глава КФХ «Берёзка» Денис Шумских. – Мы ведём строжайший учёт и видим, что наши семена дают больший урожай, а это в итоге переливается в экономику. Наша площадка вызывает заинтересованность коллег, поставщиков. Если в прошлом году у нас было 25 гибридов и сортов, то в этом году - уже 33. Чем больше мы сеем сортов и гибридов, тем репрезентативнее будет исследование. Кто в этом году будет лидером урожайности, покажет бункер. Кроме этого, мы наблюдаем, какой сорт, гибрид когда зацвёл, когда начал созревать. Это очень важно, потому что у нас в Челябинской области вегетационный период небольшой и нужно, чтобы семена успели созреть в этот короткий промежуток».

В хозяйстве «Берёзка» можно не только оценить результаты работы отечественных селекционеров и семеноводов, но и научиться секретам умной технологии возделывания масличных и зерновых культур. В семинаре, который ежегодно проводится в «Берёзке», своим опытом и исследованиями щедро делится Константин Шумских, отец главы хозяйства Дениса Шумских. В прошлом, будучи заведующим лабораторией интенсивных технологий, Константин Иванович разработал свою технологию и до сих пор продолжает её совершенствовать. Её ключевым элементом является вспашка, именно она, как утверждают фермеры, позволяет бороться с сорняками, накапливать влагу и получать высокие урожаи. Но есть и другие секреты.

«В этом году мы замеряли влагу на разных полях, было паровое поле, стерневое и после горчицы. Результат нас удивил: после горчицы оказалось больше влаги, чем после плуга. И сейчас мы приходим к тому, что сеем горчицу как сидерат, потом сеем пшеницу, – рассказывает заместитель директора КФХ «Берёзка» Денис Акиньшин. – Для нас основное – это корневая система горчицы, которая уходит в метровый слой и полезна для дальнейшего накопления влаги. Например, вот это поле 70 гектаров. Семена наши, российские, сорт «валента». Горчица – неприхотливая культура, только убрать нужно правильно, до дождей. Иначе она раскроется и осыплется. В этом году погода нас радует, урожай хороший и на зерновых, и на масличных культурах».

В Челябинской области в этом году масличными занято 246,2 тысячи гектаров. Уборка только началась, убирают в основном озимый рыжик, начали убирать лён. Подсолнечником занято почти 130 тысяч гектаров, и сегодня это самая высокомаржинальная культура для Южного Урала. Ещё одна – это твёрдая пшеница, которую используют для производства макарон.

«Твёрдые сорта пшеницы – это бренд нашей области, – отмечает Денис Шумских. – Мы возделываем твёрдые сорта и мягкие сильные сорта пшеницы, которые идут как улучшатель для производства хлебобулочных изделий. В других регионах в этом году, например, качество пшеницы страдает. Мы вчера получили анализ: качество нашей пшеницы очень высокое, там высокая клейковина. Она будет очень востребована в этом году, чтобы «разбавить» некачественную пшеницу».

В этом году пшеницей на Южном Урале засеян почти миллион гектаров, посевы пшеницы впервые за последние десять лет достигли таких значений. В том числе положительная тенденция вновь наблюдается по твёрдой пшенице, с 2020 года площадь посева твёрдых сортов выросла на 82 тысячи гектаров и составила 229,5 тысячи гектаров. В прошлом году было собрано 326 тысяч тонн твёрдой пшеницы, впервые в истории области. Такой урожай практически полностью обеспечил потребности региональной переработки. К слову, 80% производимых на Южном Урале макарон и макаронных изделий вывозится на другие рынки, за пределы области, в том числе и за рубеж.

Чтобы убрать урожай вовремя и без потерь, хозяйства приобретают новую технику. Машиностроители, так же, как производители семян, стремятся продемонстрировать свои новинки. В «Берёзке» прошёл демонстрационный показ новой жатки, использование которой может ускорить уборку и повысить производительность.

«Мы сегодня представляли очёсывающую жатку «Озон» производства «Пензмаш». Эти жатки сегодня активно используют аграрии, так как они позволяют убрать урожай в сокращенные сроки, – рассказывает руководитель отдела продаж Торгового дома «Агротехника» Екатерина Хрыдина. – Она оставляет стебли колосьев на поле, что зимой способствует снегозадержанию и, как следствие, накоплению влаги в почве. Сейчас такие жатки применяют по всей России, в том числе есть они и в Челябинской области, в СПК «Подовинное», в КФХ «Карсакбаев КБ». Это последняя усовершенствованная модель, у неё максимально увеличена камера для зерна и захват с семи до девяти метров».

Очёсывающая жатка поможет быстрее убрать урожай, независимо от технологии выращивания сельскохозяйственных культур, отмечают в пресс-службе регионального минсельхоза.

минсельхоз Челябинской области
пшеница
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В Челябинской области в ближайшие трое суток прогнозируют дожди, местами очень сильные. Атмосферн
28.08.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году парк общественного транспорта Копейского городского округа (Челябинская область) попо
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Для жителей челябинских новостроек открыли два спорткомплекса

25.08.2023 16:31

В опере «Аида» на челябинской сцене партию Амнерис исполнит блистательная Оксана Волкова

25.08.2023 15:45

Министр Нечаев утвердил документацию по планировке территории строительства в Челябинске линии метротрама

25.08.2023 14:59

С 2024 года будут страховать жизнь и здоровье государственных охотничьих инспекторов

25.08.2023 14:27

Южноуральские дети-сироты, участвовавшие в СВО, получат жилье в первоочередном порядке

25.08.2023 13:45

Татьяна Петровна, юный Арманд и каменное трио

25.08.2023 13:33

Поселок Новосинеглазово станет территорией здоровья

25.08.2023 12:55

Павел Шиляев поздравил горняков ММК-УГОЛЬ с Днем шахтера

25.08.2023 12:52

Бородинская битва в Челябинске: на Алом поле прогремят пушечные залпы

25.08.2023 12:35

Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых

25.08.2023 12:29

В Копейске ко Дню города увеличили скорость мобильного интернета

25.08.2023 12:15

Движение по проспекту Победы в Челябинске ограничат на две недели

25.08.2023 11:52

В Челябинске 16 октября состоится концерт Марины Девятовой «Посидим по-хорошему»

25.08.2023 11:31

Первый контейнерный поезд из Китая прибыл в Челябинскую область

25.08.2023 11:21

Челябинский «Город N» поборется за выход в полуфинал Высшей лиги КВН

25.08.2023 11:02

Губернатор Челябинской области встретился со школьниками из ДНР и ЛНР

25.08.2023 10:56

Житель Еманжелинска стал жертвой нападения соседки - любительницы громкой музыки по ночам

25.08.2023 10:21

Движение по улице 60-летия Октября в Челябинске будет закрыто до 15 сентября

25.08.2023 09:57

Изношенную дорогу в районе челябинского вокзала отремонтируют за 42,7 миллиона рублей

25.08.2023 09:34

На месте незаконной стоянки по улице Дмитрия Неаполитанова в Челябинске обустраивают ливневку

25.08.2023 09:21

Незнакомка из сети, шантажируя кыштымца рассылкой его интимных фото, выудила у него почти миллион рублей

25.08.2023 09:11

В Челябинской области 25 августа – местами дожди

25.08.2023 09:09

Челябинские автобусы временно изменили маршруты в связи с ремонтом теплосетей

25.08.2023 01:36

Депутаты ЗСО отклонили законопроекты о возврате прямых выборов глав в Коркино и Челябинске

25.08.2023 01:03

У Ледовой арены «Трактор» открыли монумент легенде челябинского хоккея

24.08.2023 23:08

Анонсы событий и мероприятий на 25 августа (18+)

24.08.2023 18:26

Южноуральцы, участвовавшие в СВО, смогут бесплатно получить земельные участки

24.08.2023 17:39

Приоткрыть завесу нотариальной тайны можно на выставке в Челябинске

24.08.2023 17:28

В Челябинской области расширяют меры поддержки участников СВО

24.08.2023 17:14

На челябинском перекрестке закроют движение из-за ремонта на теплосетях

24.08.2023 17:01

В Челябинске проспект Ленина закроют для троллейбусов

24.08.2023 16:45

Челябинская область — в лидерах рейтинга нового медиа-портала Достижения.РФ

24.08.2023 16:24

Участки старой застройки в Челябинске могут стать новыми территориями комплексного развития

24.08.2023 15:35

Челябинские медики трудятся в зоне СВО, не считаясь со временем

24.08.2023 14:58

В Челябинской области повысили размер выплаты на установку внутридомового газового оборудования

24.08.2023 14:28

Исторический музей приглашает челябинцев на семинар по истории костюма

24.08.2023 14:15

Популярность музыкальных сайтов: как скачивать музыку бесплатно на компьютер с музпорталов

24.08.2023 14:07

Все участники пятого этапа опрессовок в Челябинске теперь с горячей водой, шестой этап вскрыл новые проблемы

24.08.2023 13:53

Челябинская область получила дополнительно более 241 миллиона из федерального бюджета

24.08.2023 13:45

Заказы Ozon будут выдавать на почте

24.08.2023 13:36

Где обещанная инфраструктура? Новоселы «Паркового Премиум» дошли до суда

24.08.2023 13:26

К 153-летию Константина Теплоухова: Исторический музей презентует «книгу жизни» старого Челябинска

24.08.2023 13:23

На медийном хакатоне в ЧелГУ сразились студенты трех городов

24.08.2023 13:07

Более 80 российских издательств будут представлены на Южно-Уральской книжной ярмарке #РыжийФест

24.08.2023 13:04

Дорога, словно река: челябинцы доставляют своих детей в садики «вплавь»