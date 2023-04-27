27.04.2023
В Челябинской области открыли первый участок исправительного центра на базе предприятия
27.04.2023
В Челябинске в связи с ремонтом улицы Рождественского ограничат движение троллейбусов
27.04.2023
На перекрестке проспекта Ленина и Артиллерийской в Челябинске вырастет современный ЖК
27.04.2023
В Троицке планируют воссоздать исторический облик здания банка на Ленина
27.04.2023
По факту жестокого избиения пенсионерки в Челябинске возбуждено уголовное дело
27.04.2023
Аукцион по продаже земли на Пушкина в Челябинске признан несостоявшимся, участок сдадут в аренду
В Челябинской области открыли первый участок исправительного центра на базе предприятия
20.04.2023
При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам
17.04.2023
Исправительные учреждения Челябинской области отметили Светлое Христово Воскресение
15.03.2023
В колонию Кыштыма приятель заключенного пытался пронести мефедрон в плавленом сыре
10.03.2023
Обворожительна и прекрасна: в челябинской «пятерке» новая «Мисс Весна»
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023