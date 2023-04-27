В Челябинской области открыли первый участок исправительного центра на базе предприятия, и находится он в поселке Белоносово Еткульского муниципального района, на территории мебельной фабрики «Регина-М».

Участок рассчитан на проживание 200 осужденных к принудительным работам. Торжественная церемония его открытия состоялась 26 апреля. Началась она с традиционного перерезания красной ленты. Это почетное право было предоставлено врио начальника регионального ГУФСИН Сергею Бульчуку, начальнику управления Министерства юстиции РФ по Челябинской области Андрею Потапову, директору ООО «Регина-М» Регине Мухаметовой и врио начальника ИЦ-1 Вячеславу Данилко.

На церемонии открытия также присутствовали начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства общественной безопасности Челябинской области Эдуард Орлов, руководитель аппарата уполномоченных в Челябинской области Евгения Шангина, глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков и председатель Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Василий Катанэ.

После завершения церемонии для присутствующих была организована экскурсия по территории участка. Гости высоко оценили качество проделанной работы.

В двухэтажном здании общей площадью около полутора тысяч квадратных метров оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, дежурная часть, жилые секции, обеденный зал, санитарные узлы, комнаты для стирки и глажки вещей. Имеются помещения для проведения воспитательной работы с осужденными и комната для религиозных обрядов. Объект оснащен видеоконтролем и инженерными средствами надзора.

Как отмечают в пресс-службе регионального ГУФСИН, принудительные работы являются альтернативой лишению свободы. Они назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет и заключаются в привлечении осужденных к труду в местах и на работах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы. При этом осужденные не вправе отказаться от предложенной им работы.

На Южном Урале принудительные работы стали применять одними из первых в стране. Сейчас в регионе функционируют исправительный центр №1 и УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр) при ИК-1, расположенные в поселке Октябрьский Копейского городского округа, а также исправительный центр №2 в Челябинске. В общей сложности в них насчитывается более 500 мест.

В ГУФСИН области отмечают, что в текущем году работа по расширению сети исправительных центров будет продолжена.