В Челябинской области открыт сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера открыт благотворительный счет для оказания помощи людям, пострадавшим от пожаров в поселках Джабык и Запасное в Карталинском районе.

Оператором средств определен Союз женщин Челябинской области. Перечислить средства на счет можно по следующим реквизитам:

Челябинская областная общественная женская организация «Союз женщин Челябинской области» (ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области»)

ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск

р/с 40703810590000002392

БИК 047501779

ИНН 7453040068 КПП 745301001

к/с 30101810400000000779

Сайт: союзженщин74.рф.

Кроме того, в Челябинске и Магнитогорске на базе некоммерческих организаций и учреждений организованы пункты приема благотворительной помощи.

Силами благотворительных организаций и местных жителей полностью закрыта потребность в одежде, но остается необходимость в следующих товарах:

– б/у исправная бытовая техника (микроволновые печи, чайники, холодильники и др.);

– продукты питания длительного хранения (консервы, крупы, макаронные изделия, сахар, соль, чай, кофе, растительное масло);

– средства санитарной гигиены (стиральные порошки, мыло, шампунь, бритвенные наборы, средства для ухода за зубами и др.).

Пункты сбора в Челябинске:

– ул. Сони Кривой 75А, офис 608 (Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области»);

– ул. Энгельса 39 («Дом дружбы народов»);

– ул. Смирных, дом 21а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району г. Челябинска);

– ул. 1-ой Пятилетки, дом 43 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Тракторозаводскому району);

– ул. Плеханова, дом 43б (Комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району);

– ул. Коммунистическая, дом 8а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Металлургическому району);

– ул. Трубников, дом 59 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Ленинскому району);

– ул. Островского, дом 30 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району);

– ул. Каслинская, дом 25 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району);

– ул. Марченко 11-Б (Благотворительный фонд «Солнечный день»).

Пункты сбора в Магнитогорске:

– ул. Грязнова, дом 44/3 (Комплексный центр социального обслуживания населения Правобережного района г. Магнитогорска);

– пр. Ленина, дом 138 (Комплексный центр социального обслуживания населения Орджоникидзевского района г. Магнитогорска);

– пр. Металлургов, дом 3/1 (Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Магнитогорска).

Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала запустил телефонную линию по вопросам оказания благотворительной помощи пострадавшим: 8 351 220-74-20 (добавочный 7).

Для пострадавших жителей работает горячая линия: 8(351)239-99-99.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, также жителям пострадавших от природного пожара поселков Карталинского района помогут собрать уцелевшие вещи. После этого подрядчик приступит к расчистке территории и подготовке ее к новой застройке.

Жители поселков Джабык и Запасное попросили власти дать им время на то, чтобы забрать уцелевшее от огня имущество.

Завтра, 12-го июля, сотрудники Уральского спасательного центра МЧС РФ помогут селянам собрать то, что им нужно. По словам заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова, подготовлена площадка, на которую санкционированно будут вывозиться отходы.

Кроме того, в понедельник продолжится выдача материальной помощи (более 50 заявлений на выплату десяти тысяч рублей принято было сегодня, 11-го июля). В ближайшие дни начнется выдача материальной помощи по утрате имущества.

С разрешения собственников начнется расчистка завалов на месте сгоревших домов и хозпостроек.

Продолжится тушение выявленных в ходе авиаразведки термоточек