В Челябинской области открыты Центры общения старшего поколения

В Копейске, Магнитогорске и Пласте (Челябинская область) открыты Центры общения старшего поколения Социального фонда России.

В отдаленных районах такие Центры призваны разнообразить досуг пожилых людей.

Для старшего поколения в Центрах общения проходят лекции и мастер-классы, поэтические и литературные вечера, а также семинары по компьютерной грамотности и спортивные занятия.

Посетители Центров активно участвуют в программах «серебряного» волонтерства.