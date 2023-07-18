18.07.2023
Что любят глотать челябинские дети: врачи-эндоскописты рассказали о своей коллекции
18.07.2023
Межрегиональный форум корпоративных медиа «Серебряные нити»
18.07.2023
В Челябинской области полиция подвела итоги «Фиктивной регистрации»
18.07.2023
«Ростелеком» планирует и дальше обеспечивать интернетом деревени Челябинской области
18.07.2023
Пьяная за рулем, ребенок в салоне: Еткульские полицейские задержали машину
18.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 июля (18+)
В Челябинской области открыты Центры общения старшего поколения
18.07.2023
Отделение СФР по Челябинской области обеспечило жителя Пласта высокотехнологичным протезом бедра
10.07.2023
Более 11 тысяч южноуральских пенсионеров получают надбавку за сельский стаж
02.02.2023
Южноуральские семьи активно оформляют единое пособие
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023
В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре
17.07.2023
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023