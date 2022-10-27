В Челябинской области отмечает 90-летие предприятие-добытчик огнеупорного сырья для ММК

В Челябинской области отмечает 90-летие входящее в Группу ПАО «ММК» предприятие ООО «Бускуль», которое расположено в Чесменском районе и на протяжении всех лет разрабатывает месторождения огнеупорной глины для Магнитогорского металлургического комбината.

История бускульского горно-обогатительного производства уходит в начало 30-х годов прошлого века, когда в окрестностях поселка Бускуль Карабалыкского района Кустанайской области Казахстана было выявлено месторождение огнеупорной глины, которая могла быть использована для изготовления огнеупорных материалов для строящегося в Магнитке металлургического комбината. Первые тонны глины были добыты 22 октября 1932 года.

С 1938-го началось освоение центрального участка Бускульского месторождения, расположенного уже в Чесменском районе Челябинской области, в 12 километрах северо-западнее станции Бускуль Южно-Уральской железной дороги. Тогда было создано карьероуправление, входившее в состав шамотнодинасового цеха ММК.

В начале 70-х годов Бускульское карьероуправление ММК начало разработку Берлинского месторождения огнеупорных глин. Комбинат построил поселок Огнеупорный со школой, детским садом, клубом и котельной. В течение последующих пяти лет добыча глины была доведена до 600 тысяч тонн в год. Сырье из нового карьера поступало не только на ММК, но и на десятки других предприятий в различных регионах страны.

После распада СССР поселок Огнеупорный остался на территории Казахстана, что создавало для его 700 жителей, которые были гражданами РФ и работали большей частью в Бускульском карьероуправлении ММК, значительные трудности. В 2006 году после делимитации российско-казахстанской границы и обмена равноценными территориями в соответствии с межгосударственным соглашением поселок Огнеупорный официально стал российской территорией. При этом карьер, где добывалась глина, был закреплен за казахстанской стороной, и находился в долгосрочной аренде у ММК.

В декабре 2009 года Бускульское карьероуправление завершило перенос добычи огнеупорного сырья из Казахстана в Россию. За счет этого снизились транспортные расходы, а налоговые отчисления в местный и областной бюджеты выросли. Теперь все производство огнеупорной глины ведется на территории РФ. По словам исполнительного директора ООО «Бускуль» Андрея Уралёва, сейчас глина поступает практически во все сферы строительной индустрии.

«Это производство керамики, фарфора, санитарно-технических изделий, изоляторов. То есть линейка и география наших контрагентов очень широкая», - рассказал руководитель предприятия.

В настоящее время ведется активное освоение южного фланга Берлинского месторождения. Протяженность этого карьера составляет два с половиной километра. Слой глины, который здесь залегает, достигает примерно 170 сантиметров. Добыча ведется траншейным способом. В год вырабатывают примерно одну траншею шириной 30 метров. Сначала бульдозеры убирают плодородный слой, затем в дело вступает уникальный для региона шагающий экскаватор высотой 35 метров и массой 700 тонн, производящий вскрышу. Длина его стрелы составляет 70 метров. В одном ковше помещается десять кубических метров. Далее к работе приступает роторный экскаватор, который зачерпывает глину и отправляет ее на перегружатели. С них производится погрузка глины в думпкары для отправки на склад, где ее сортируют и усредняют при помощи экскаваторов.

Благодаря возросшему интересу к бускульской глине, на предприятии была разработана программа по модернизации. Сейчас активно закупается новая техника, планируется привлечение новых рабочих кадров. За свою 90-летнюю историю предприятие не только не исчерпало собственные ресурсы, но наращивает обороты и уверено смотрит в будущее. Как сообщил Андрей Уралёв, планируется, что через три-четыре года объемы по вскрыше будут превышать один миллион кубических метров. Добыча составит около 670 тысяч тонн, а объем реализации готовой продукции превысит 500 тысяч тонн в год.