В Челябинской области отменили карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях

В Челябинской области отменен карантин по гриппу, который действовал в больницах и учреждениях системы социальной защиты региона с декабря 2022 года. Но пока вирус продолжает циркулировать по территории региона.

Соответствующее постановление подписал Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, постановление от 7 декабря 2022 года о введении ограничительных мероприятий (карантин) по гриппу в медицинских и социальных учреждениях региона признано утратившим силу.

Решение принято в связи с тенденцией к дальнейшему снижению заболеваемости. С 20 по 26 марта зарегистрировано 24 тысячи 828 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что на 8,6% меньше уровня предыдущей недели и ниже эпидпорога на 22%.

в Число заболевших среди взрослых сократилось на 6,7%, среди детей 7-14 лет – на 16,2%, детей 3-6 лет – на 3,3%, детей до трех лет – на 6%.

«По данным лабораторного мониторинга продолжается циркуляция вирусов гриппа В и А, также выявляются риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы, сезонные коронавирусы», - отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.