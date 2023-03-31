31.03.2023
В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане
31.03.2023
В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль
31.03.2023
Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах
31.03.2023
Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области
31.03.2023
Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке
31.03.2023
Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля
В Челябинской области отменили карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях
22.03.2023
В Челябинской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто три класса
15.03.2023
В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ три класса в трех школах
21.02.2023
В Челябинской области закрыто на карантин две школы и 89 классов в 47 школах
14.02.2023
В Челябинской области в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ и гриппу
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023