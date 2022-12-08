В Челябинской области подорожали четыре социально значимых продукта

В Челябинской области за две предыдущие недели подорожали четыре из 14 социально значимых продуктов, цены на которые мониторит Минсельхоз. Повышение цены отмечено на капусту, картофель, говядину и куры.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-анализа, проведенного Контрольно-счетной палатой региона за период с 22 ноября по шестое декабря 2022 года.

«Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 10 позиций показали снижение цен, четыре позиции выросли за последние две недели», - отметили в КСП.

Повышение цен за две недели отмечено на капусту белокочанную – прирост 14,75% (плюс 2,52 рубля за килограмм), на говядину – на 3,46% (плюс 19,09 за килограмм), на картофель – плюс 8,18% (прибавка 1,99 рубля) и куры охлажденные и мороженные (плюс 0,05%).

За этот же период снизилась цена на сахар - сокращение на 5,39% (3,42 рубля), муку пшеничную – минус 4,59% (снижение на 2,36 рубля за килограмм) и соль – минус 3,39% (уменьшение на 0,53 рубля за килограмм).

Подешевели также свинина (минус 3,39%), крупа гречневая – ядрица (минус 1,51%), яйцо куриное (минус 1,47% за 10 штук), масло подсолнечное (минус 21,26%), хлеб (минус 1,13%), молоко (минус 0,94%) и масло сливочное (минус 0,68%).

Данные для анализа КСП предоставлял минсельхоз по ценам из торговых сетей Пятёрочка, Магнит, Спар, Ашан.