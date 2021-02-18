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В Челябинской области подтверждено 50 тысяч случаев заражения ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 238 человек. Всего подтверждено 49 тысяч 976 случаев заболевания COVID-19, сообщили в региональном минздраве.

За прошедшие сутки из больниц выписали 334 человека. Всего 42 тысяч 176 пациентов выздоровели и выписаны из медучреждений.

Кроме того, за сутки умерли 13 человек. Семеро от коронавирусной инфекции, шестеро – от других заболеваний, где ковид был сопутствующим.

Всего за время пандемии провели 1 544 282 исследования методами ИФА и ПЦР на COVID-19.