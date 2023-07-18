В Челябинской области полиция подвела итоги «Фиктивной регистрации»

В Челябинской области сотрудниками полиции подведены итоги профилактического мероприятия «Фиктивная регистрация».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, число нарушений миграционного законодательства, выявленных за три дня, достигло порядка 200.

Сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области подведены итоги целевого профилактического мероприятия «Фиктивная регистрация», направленного на выявление фактов фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан и регистрационный учет граждан Российской Федерации. Сотрудники полиции проверяли жилые помещения, а также общежития, гостиницы, хостелы, в которых зарегистрированы, но не проживают граждане.

Полиция Челябинской области на постоянной основе проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление правонарушений миграционного законодательства.

Так, с начала года на территории Челябинской области полицейскими проверено порядка 20 тысяч иностранных граждан. По итогам выявлено 46 фактов незаконного пересечения Государственной границы, пресечено около семи тысяч правонарушений, совершенных иностранцами. Судами Челябинской области принято 722 решения о принудительном выдворении из страны. Депортировано 78 иностранных граждан.

По итогам трех дней мероприятия «Фиктивная регистрация» полицейскими задокументировано 208 административных правонарушений, в том числе 67 нарушений, связанных с предоставлением жилых помещений незаконно находящимся мигрантам и поставленным на учет по фиктивным адресам (по статье 18.9 КоАП РФ).

Выявлено 30 фактов фиктивной постановки на учет граждан и уже возбуждено 14 уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3УК РФ. Возбуждено семь уголовных дел по статье 322.1 УК РФ за организацию незаконной миграции в отношении гражданина Российской Федерации, который фиктивно заключал трудовые договоры с иностранными гражданами, чем способствовал легализации трудовых мигрантов на территории Южного Урала.

Кроме того, выявлено шесть попыток незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации гражданами ближнего зарубежья, сменившими свои установочные данные, въезд которым на территорию Российской Федерации запрещен.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, предусмотренных статьей 322 УК РФ. Судами в отношении 20 иностранцев приняты решения о выдворении, в том числе 13 - в принудительном порядке. Закрыт въезд в Российскую Федерацию 26 мигрантам.