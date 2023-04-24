В Челябинской области посчитали курильщиков

В Челябинской области курит 20 процентов населения. За год доля любителей сигарет снизилась на 4,1 процентных пункта.

Как сообщает экспертный канал ГлавЯндекс, доля курящего населения в Челябинской области составила 20,1% (мужчин — 36,4%, женщин — 9,5%). За год доля курильщиков снизилась на 4,1 процентных пункта.

Больше курят только в Ямало-Ненецком автономном округе - 21,4% населения. А меньше всего в Ханты-Мансийском автономном округе – 18,6% составляла доля курильщиков среди населения р.

Рейтинг составлен на основе исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.