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В Челябинской области последние ограничения движения сняты, погода готовит новые сюрпризы

В Челябинской области сегодня, 27-го февраля, сняты последние ограничения движения по региональным трассам.

Дороги почищены, транспорт снова может беспрепятственно передвигаться по автодорогам Южного Урала. Об этом в Инстаграм сообщил глава региона Алексей Текслер.

Остаются отдельные участки на муниципальных дорогах, министерство дорожного хозяйства и транспорта области держит их на контроле, подрядчики продолжают работать и убирать их.

Везде восстановлено энергоснабжение, в некоторых территориях остаются локальные проблемы с водоснабжением и отоплением, все вопросы - на контроле министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

«Еще раз спасибо всем, кто принимает участие в ликвидации последствий. Это большая и сложная работа в экстремальных условиях. Благодарю и жителей, которые помогали ближним по зову сердца. Наградим тех, кто принял активное участие», – написал Алексей Текслер.

В субботу днем на региональных дорогах Челябинской области работало 176 единиц техники. Основные силы были сосредоточены в южных районах.

Производились расчистка дорожного полотна, раздвижка снежных валов и расширение проезда спецтехникой.

Увы, но 28-го февраля погода в Челябинской области готовит новые сюрпризы. Как отмечают в миндортрансе региона, в воскресенье ожидаются снег, местами сильный, днем на крайнем юге - мокрый, метели, сильная гололедица.

Водителей просят ограничить передвижение, не совершать дальних поездок.